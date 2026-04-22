Fenerbahçe\'den Özür ve VAR Eleştirisi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'un Fenerbahçe'yi elemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Öncelikle camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Oyunun büyük bir bölümü bizde olmasına rağmen birçok pozisyondan yararlanamadık. Maalesef bir penaltı pozisyonuyla maçı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler, kazandılar. Bizim için üzücü bir gece" ifadelerini kullandı.

'BURADA ART NİYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Hakemin penaltı kararına tepki gösteren Torunoğlları, "Acaba bizim lehimizde olsaydı aynı pozisyon, VAR devreye girer miydi? Bunun gibi birçok pozisyonda lig boyunca biliyorsunuz birçok maçta puan kaybettik. En yakın zamanda, Antalyaspor maçında, Kasımpaşa maçında, en son Çaykur Rizespor maçında. Yani bu VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa maalesef bizim maçlara geldiğinde de aynı hızda çalışmasını görmüyoruz. Burada da biz art niyet olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de bütün konuşmalarımızda anlatıyoruz. Bizim lehimizde olsaydı bu penaltı verilir miydi, hakem çağırılır mıydı?" sözlerini sarf etti.

'DERBİYE TEMSİLCİ BAŞVURUSU YAPILDI'

Galatasaray derbisinde VAR odasında temsilci bulundurmak için resmi yazı yazdıklarını aktaran Torunoğulları, "Derbiyle ilgili biz federasyona resmi yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübün de temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için. Yani hem bizim olsun hem Galatasaray'ın olsun. Biz de orada birer temsilci göndermek için resmi başvuruda bulunduk. Bekliyoruz bakalım. Şimdi VAR'da eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bunu biz resmi başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'VAR HATA YAPAMAZ'

VAR kayıtları konusunda federasyonla görüştüklerini söyleyen Ertan Torunoğulları, "Hakem sahada hata yapabilir. Anlık bir olaydır. VAR hata yapamaz. Ben kabul etmiyorum. Federasyon başkanına ricamız, Fenerbahçe'nin maçlarını özellikle hakemle VAR'ın diyaloglarını ve niye çağırılmadığını sorarsa bizi de çağırıp bilgi verirse çok memnun oluruz. Şimdi konuşuyoruz, konuşuyoruz hakem var, şu var bu var. Gidiyoruz federasyona 'Hakeme ceza vereceğiz' deniliyor. Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne almasa ne. Bütün bir sezon veya herhangi bir takım sadece Fenerbahçe için söyledim. Herhangi bir takım küme düştükten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne. Zaten kulüplerin hepsi borç batağında. Anadolu kulüplerinde neler oluyor? Hepiniz görüyorsunuz. Herkes hakemlerden şikayetçi. Ama nedense hiçbir çözüm bulunmuyor. Bir kulüp hariç diğer bütün kulüpler şikayetçi. Herkes şikayetçi oluyorsa demek ki orada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımızda hep hakemleri konuşuyoruz, VAR'ı konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Sonra Türk futbolu niye gelişmiyor? Türk futbolunun marka değeri niye düşüyor? Bu hakemlerle marka değeri bu kadar. İsterseniz dünyanın en büyük yıldızını da transfer etseniz, en büyük yıldızlarınızı da getirirseniz bu hatalar olduğu için hiçbir şey olmaz" dedi.