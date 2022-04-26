Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!

26.04.2022 19:14
Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!

Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte olan fotoğrafının basına sızması üzerine Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü buluşmayı ve Jesus ismini yalanlamazken, teknik direktör konusuyla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

Sarı-Lacivertliler'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ve Başkan Ali Koç'un buluşmasından basına sızan fotoğraf üzerine kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe buluşmayı ve Jorge Jesus ismini yalanlamadı.

Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

"YERİ GELDİĞİ ZAMAN AÇIKLANIR"

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

"BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır."

Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması
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Fenerbahçe, A Takımı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi! - Son Dakika


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