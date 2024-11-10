Fenerbahçe'den Sivasspor'a 4-0'lık Tarihi Fark - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Sivasspor'a 4-0'lık Tarihi Fark

Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli maç arasına galibiyetle girdi.

10.11.2024 21:27
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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in golleriyle 4-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlılara karşı aldığı galibiyetle, ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri puanını 26'ya yükseltti. Fenerbahçe, bu sezon 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Kanarya, milli maç arasından sonra ligin 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Sivasspor'a 4-0'lık Tarihi Fark - Son Dakika

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