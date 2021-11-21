Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde bu paylaşıma etkileşim yağdırdı.

Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak