Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi

Sarı-Lacivertliler, Squid Game koreografisinine maç biter bitmez yanıt verdi. Galatasaray tribünleri maçtan önce, "1907 numaralı oyuncu elendi, hazırsanız oyuna başlayalım" pankartı açtı. Maçın 2-1 bitmesiyle ezeli rakibe sert cevap geldi.
Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde bu paylaşıma etkileşim yağdırdı.
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