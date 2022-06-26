Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Jorge Jesus da bu kararın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunmasına rağmen, sarı-lacivertli yönetim tüm kapıları kapattığı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelme kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika