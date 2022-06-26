Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor

26.06.2022 23:26

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yönetim yeni bir hamleye hazırlanıyor. Daha önce tüm kapıları kapattığı yıldız futbolcuyu dinleme kararı alan Ali Koç ve kurmayları, Mesut Özil'in kulüpteki son durumunu netleştirecek.

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Jorge Jesus da bu kararın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunmasına rağmen, sarı-lacivertli yönetim tüm kapıları kapattığı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelme kararı aldı.

MESUT ÖZİL'İ DİNLEME KARARI ALDILAR

Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

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Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika
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