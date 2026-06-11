Fenerbahçe'den Teknik Direktör Yalanlaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Teknik Direktör Yalanlaması

11.06.2026 18:12
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Fenerbahçe, yeni teknik direktör anlaşması iddialarını yalanladı ve dezenformasyondan kaçınılmasını istedi.

FENERBAHÇE Kulübü, bazı medya kuruluşlarında yayınlanan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü ile anlaşma sağladığına ilişkin haberleri, yayınladığı açıklama ile yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni bir teknik direktör ile anlaşıldığı yönünde yapılan haberleri yalanlayan bir açıklama yayınladı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Teknik Direktör Yalanlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İklil Karadağ İklil Karadağ:
    medya asılsız haberlerle uğraşmak yerine gerçek konulara odaklansın daha önemli şeyler var insanların takip etmesi gereken halk da biraz meraklı olmayı bıraksın 0 0 Yanıtla
  • Yener Yoldaş Yener Yoldaş:
    teknoloji çağında da medya kontrolü sağlanamıyo sosyal medya mecralarında yanlış bilgi doluşmuş günümüzde aman 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Dinçer Ayşegül Dinçer:
    ya bu medya kuruluşları ne biçim haber yapıyo ya, böyle asılsız şeyler yazıp da insanları kafası karışık bırakıyolar bence yanlış bu yaklaşım saygısızlık gibi geldi bana doğrusu 0 0 Yanıtla
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