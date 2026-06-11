Fenerbahçe'den Teknik Direktör Yalanlaması

FENERBAHÇE Kulübü, bazı medya kuruluşlarında yayınlanan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü ile anlaşma sağladığına ilişkin haberleri, yayınladığı açıklama ile yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni bir teknik direktör ile anlaşıldığı yönünde yapılan haberleri yalanlayan bir açıklama yayınladı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"