Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sağlık Durumu Bilgilendirme. Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den üç isim için sakatlık açıklaması - Son Dakika
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