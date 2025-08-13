Fenerbahçe'den Unutulmaz Zafer

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, "Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci 5-2 kazanılan Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ketenci "Dün gece hepimiz için özel bir geceydi. Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi. Büyük taraftarımızın itici gücüyle net bir galibiyet aldık ve turu geçtik. Bu atmosfer, futbolcularımızın mücadele azmini en üst seviyeye taşıyan en güçlü kaynaktır. Taraftarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjiyi sezon boyu koruduğumuz takdirde, sahada hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" şeklinde konuştu.