Fenerbahçe, derbi çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbi çalışmalarını sürdürdü

27.09.2022 19:38
Fenerbahçe, derbi çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan kas ağrısı sebebiyle çıkarılan Joshua King, tedbir amaçlı olarak bugünkü antrenmanda yer almadı. Belçika Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçlarının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen Michy Batshuayi bugünkü antrenmana katıldı. Sakatlığı süren Luan Peres'in ise tedavisine devam edildi.Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, derbi çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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