Fenerbahçe, derbi çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.