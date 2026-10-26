Fenerbahçe derbi için RAMS Park\'a hareket etti, taraftarlar otobüsü uğurladı

Fenerbahçe derbi için RAMS Park'a hareket etti, taraftarlar otobüsü uğurladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbi için tesislerden ayrıldı. Can Bartu Tesisleri'nde toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkan takım otobüsünü tezahüratlarla uğurladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe Futbol Takımı, derbinin oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, kafilenin çıkışını bekledi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden çıkan takım otobüsünü taraftarlar, tezahüratlarla uğurladı.
Kaynak: AA
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