Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile derbi maçı için Ülker Stadyumu'na yoğun güvenlik önlemleriyle girdi.

04.05.2025 18:56
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- Fenerbahçe, derbi için stada geldi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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