Fenerbahçe Divan Kurulu\'nda bir ilk yaşanacak

14.01.2026 10:18
Fenerbahçe'nin 31 Ocak'taki Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde ilk kez basına kapalı yapılacak. Toplantıya Başkan Sadettin Saran ile eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım katılacak; katılımcılardan içeride görüşülenlerin dışarıya aktarılmaması istenecek.

Fenerbahçe'de 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde bir ilke sahne olacak. Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katılacağı toplantının ilk kez basına kapalı yapılacağı duyuruldu.

TOPLANTI 31 OCAK'TA, BASINA KAPALI OLACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün düzenleyeceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayla basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek. Kararın, kulüp tarihinde ilk kez hayata geçirileceği belirtildi.

SARAN, KOÇ VE YILDIRIM KATILACAK

Toplantıda Başkan Sadettin Saran ile birlikte eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da yer alacağı ifade edildi. Camianın önde gelen isimlerinin katılım göstermesi beklenen toplantıda, üç ismin de birer konuşma yapmasının planlandığı kaydedildi.

"KONUŞULANLAR DIŞARI ÇIKMAYACAK" UYARISI

Toplantıya katılanlardan, içeride görüşülen konularla ilgili olarak özellikle medya olmak üzere dışarıya bilgi paylaşmamaları isteneceği aktarıldı. Bu kapsamda toplantıda konuşulanların "kapalı oturum" niteliğinde ele alınacağı vurgulandı.

KULÜPTEN GEREKÇE: AİLE İÇİ MESELELER

Kulüp yetkilileri, toplantının basına kapalı yapılma gerekçesini "Aile içi meseleler ele alınacağı için bu yönde bir karar aldık" sözleriyle açıkladı.

