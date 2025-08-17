Fenerbahçe Doğuş, TAYK Regatta'da Şampiyon Oldu

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Türkiye'nin en iyi yatçılarının İstanbul Boğazı koşusuyla sona erdi. Zorlu yarışta "Büyük" kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan "Fenerbahçe Doğuş" takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise MYSK-Gelner Sailing Team oldu.

Türkiye'nin en büyük yelken festivali 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, 10 gün boyunca süren nefes kesici mücadelenin ardından İstanbul Boğazı'ndaki unutulmaz final etabıyla sona erdi. Yüzlerce yelkencinin ve teknenin katılımıyla 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festival; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından heyecanla beklenen Yat Sınıfı etabı ile noktalandı.

Final gününde, İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde; Rumeli Hisarı'ndan Kanlıca'ya, Beykoz'dan Sarayburnu'na, Üsküdar'dan Moda'ya uzanan ve Boğaz'ın görkemli köprülerinin altından geçen 32 teknelik filo yaklaşık 35 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Sert rüzgarlar ve güçlü akıntılarla dolu Boğaz'da verilen taktiksel mücadele, izleyenlere unutulmaz bir spor şöleni sundu. Boğaz'ın kıyılarında yelkenlilerin görkemli yolculuğunu izleme fırsatı bulan İstanbullular, hafta sonunu bambaşka bir heyecanla yaşadı.

Adrenalinin en yüksek olduğu Yat Sınıfı mücadelesinde "Büyük" kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak zirvede yer alan Fenerbahçe Doğuş takımı kazandı. İkincilik derecesi Ant Yapı Team/ Sensei takımının, üçüncülük ise Enka/ Cheese IV ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini MYSK - Gelner Sailing Team elde ederken, ikinci sırada Ice Yachts - İstanbul Sailing Center/ Alchera, üçüncü sırada ise Canias - İAS/ Electron takımı yer aldı. - İSTANBUL