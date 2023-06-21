Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona geldi

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.

İMZA ATMAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek.

YILLIK 4.5 MİLYON EORU ALACAK

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.