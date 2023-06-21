Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona geldi

21.06.2023 17:59

Fenerbahçe Yönetimi, Edin Dzeko transferinde sona geldi. Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Dzeko ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve resmi imzalar atılacak. Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapacak ve 2 milyon Euro imza parası verecek. Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Dzeko, 14 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.

İMZA ATMAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek.

YILLIK 4.5 MİLYON EORU ALACAK

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

YORUMLAR (2)
  • Tahsin Koldemir: Ali Koç feneri yok etmek için elinden geleni yapıyor.Tarihte görülmüş şey değil.37 yaşında inanılır gibi değil hata üstüne hata yapıyor.Bu fenerde transferden anlayan hiç bir ALLAH'ın kulu yokmu be kardeşim.Futbolcunun ününe bakılıp transfermi yapılır.... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: Bu fener akıllanmaz..ne yapacaksın 37 lik adamı..2 sene sonra Bal liginde oynatırsınız..artık Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

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