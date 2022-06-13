Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve 10. şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ı hedef alan bir paylaşım geldi.

ERGİN ATAMAN, "ÜLKER ARENA'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ

Anadolu Efes final serisinin 3. maçını kazanarak durumu 2-1'e getirdiğinde Ergin Ataman, "Söyledim ben, 2-1. Biz şampiyon olacağız gene. Şimdi onlar düşünsünler çünkü pazartesi de alıp, Ülker Arena'ya (Ataşehir) bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz." demişti. Fenerbahçe şampiyonluk sonrası, sarı-lacivertli takımın Sinan Erdem Spor Salonu'nda kupayı kaldırdığı anın videosunu "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadeleriyle paylaşarak Ataman'a gönderme yaptı.