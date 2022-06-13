ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve 10. şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ı hedef alan bir paylaşım geldi.
Anadolu Efes final serisinin 3. maçını kazanarak durumu 2-1'e getirdiğinde Ergin Ataman, "Söyledim ben, 2-1. Biz şampiyon olacağız gene. Şimdi onlar düşünsünler çünkü pazartesi de alıp, Ülker Arena'ya (Ataşehir) bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz." demişti. Fenerbahçe şampiyonluk sonrası, sarı-lacivertli takımın Sinan Erdem Spor Salonu'nda kupayı kaldırdığı anın videosunu "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadeleriyle paylaşarak Ataman'a gönderme yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika