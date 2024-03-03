Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti

Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.
Salon: Cizre 1500
Cizre Belediyesi: Hakan Polat, Roman Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Morales, Melih Sıratca, Semih Çelik (L), (Berkay Yavuz, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan)
Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Kaan Gürbüz, Caner Dengin (L), Caner Pekşen
Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25
Süre: 1 saat 50 dakika (24, 30, 30, 26) - İSTANBUL
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.
Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.
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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, alacakları puanlarla ligde kalmak istediklerini belirtti. Ömerovic, rakiplerini analiz ettiklerini ve önümüzdeki maçlardan puanlar almayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, takımın irade gücüne vurgu yaparak, hatalar olabileceğini ancak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarları, Tüpraş Stadyumu'na götürülürken, Beşiktaş taraftarlarıyla aralarında sözlü atışmalar yaşandı. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek için barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Olayların büyümesini engellemek için çevik kuvvet ve TOMA aracı devreye girdi.
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TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.
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