Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti

Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları

Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.