Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini aldı.

03.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.

Salon: Cizre 1500

Cizre Belediyesi: Hakan Polat, Roman Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Morales, Melih Sıratca, Semih Çelik (L), (Berkay Yavuz, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan)

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Kaan Gürbüz, Caner Dengin (L), Caner Pekşen

Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25

Süre: 1 saat 50 dakika (24, 30, 30, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cizre Belediyesi, Fenerbahçe, Voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gençlerbirliği'nde Osman Sungur yeni başkan seçildi
    17:09 Gençlerbirliği'nde Osman Sungur yeni başkan seçildi

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.

  • Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor'u mağlup etti
    17:04 Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor'u mağlup etti

    Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.

  • Başkan Böcek, Runtalya'da koştu
    17:02 Başkan Böcek, Runtalya'da koştu

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

  • Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Tamamlandı
    16:59 Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Tamamlandı

    Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' sona erdi. Yarışlara 17 ilden 310 sporcu katıldı ve toplamda 72 sporcu ödül aldı.

  • Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
    16:59 Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.

  • Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları
    16:57 Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları

    Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.

  • Çanakkale'de 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi
    16:55 Çanakkale'de 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 300 deve arenaya çıktı. Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği renkli güreşlerin sonunda kazanan develerin sahiplerine kupa verildi. Festivale çeşitli siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.

  • TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic: Ligde kalmak istiyoruz
    16:53 TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic: Ligde kalmak istiyoruz

    TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, alacakları puanlarla ligde kalmak istediklerini belirtti. Ömerovic, rakiplerini analiz ettiklerini ve önümüzdeki maçlardan puanlar almayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, takımın irade gücüne vurgu yaparak, hatalar olabileceğini ancak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti.

  • Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
    16:51 Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik

    Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarları, Tüpraş Stadyumu'na götürülürken, Beşiktaş taraftarlarıyla aralarında sözlü atışmalar yaşandı. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek için barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Olayların büyümesini engellemek için çevik kuvvet ve TOMA aracı devreye girdi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Erzurum'da Genç Kayakçılarla Buluştu
    16:50 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Erzurum'da Genç Kayakçılarla Buluştu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da düzenlenen 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' programı kapsamında genç kayakçılarla bir araya geldi. Proje, gençlerin fiziksel, psikososyal ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

  • Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    16:47 Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

    TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
09:58 Bir zamanlar çöpe atılıyordu Kilosu 50 lira olan koyun kulağı Adana’da yok satıyor Bir zamanlar çöpe atılıyordu! Kilosu 50 lira olan koyun kulağı Adana'da yok satıyor
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Cizre Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement