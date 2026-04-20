Fenerbahçe, eSüper Lig 2025-26 Şampiyonu Oldu

Türk Telekom eSüper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonluğunu Fenerbahçe kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Türk Telekom sponsorluğunda, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonu'nun (TESFED) katkılarıyla orgarize ediler ligde play-off müsabakaları TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Play-off'ta Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor takımları mücadele etti.

Kaybedenler Yarı Finali'nde Emre Küçükhüseyin'in temsil ettiği Trabzonspor, Mümin Berk Turan'ın formasını giydiği Göztepe'yi 9-4 mağlup ederek Kaybedenler Finali'ne adını yazdırdı.

Kazananlar Finali'nde İsmail Can Yerinde'nin formasını giydiği Fenerbahçe, Mert Altıntop'un temsil ettiği Beşiktaş'ı 12-11 ile geçerek Büyük Final'e yükseldi.

Kaybedenler Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 11-5 yenerek Büyük Final'e yükselen ikinci takım oldu.

Büyük Final'de Fenerbahçe, siyah-beyazlı takıma 8-4 üstünlük sağlayarak Türk Telekom eSüper Ligi'nin 2025-26 sezonu şampiyonluğunu elde etti.