Fenerbahçe Eusebio Kupası'nda Benfica'ya Kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe Eusebio Kupası'nda Benfica'ya Kaybetti

27.07.2025 00:19
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Fenerbahçe, Eusebio Kupası'nda Benfica'ya 3-2 yenilerek kupayı kaybetti. Maçta 55 bin kişi vardı.

YENİ sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, Eusebio Kupası maçında karşılaştığı Benfica'ya 3-2 mağlup oldu ve kupanın sahibi kırmızı-beyazlı ekip oldu.

Fenerbahçe, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Eusebio Kupası maçında Benfica ile karşılaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleye 'Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri' ilk 11'iyle çıktı.

Benfica ise 'Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Veloso, Aursnes, Barranechea, Rios, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu' 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçerken daha çok pozisyona giren takım Benfica oldu. Portekiz ekibi, 38'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Benfica, 42'nci dakikada Archie Brown'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Fenerbahçe, 45'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Maçın ilk yarısı Benfica'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, 60'ıncı dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Benfica tekrardan öne geçti. 81'inci dakikada Otamendi'nin çevirdiği topa dokunan Araujo fileleri havalandırdı: 3-2. Maç bu skorla sona erdi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Eusebio Kupası'nı Benfica müzesine götürdü.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Benfica ile oynanan hazırlık maçına kamp kadrosunda yer alan ancak sakatlıkları bulunan 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almadı.

MİLLİ FUTBOLCU KEREM AKTÜRKOĞLU, FENERBAHÇE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, 66'ncı dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan Eusebio Kupası maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi 55 bin 443 seyirci yerinden takip etti.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Portekiz, Benfica, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Eusebio Kupası'nda Benfica'ya Kaybetti - Son Dakika

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