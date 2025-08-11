Fenerbahçe, Feyenoord ile 26. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Fenerbahçe, Feyenoord ile 26. Maçına Çıkıyor

11.08.2025 11:21
Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. eleme turu rövanşında karşı karşıya gelecek. Tarih boyunca 25 maç yaptılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle 26. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleriyle ilk maçını 1964-1965 sezonunda oynadı. O dönemki ismi UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonu DWS Amsterdam takımıyla eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasında da 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 1968-1969 sezonunda ise yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ajax'la eşleşti. Bir önceki turda Manchester City'yi eleyen sarı-lacivertliler, ikinci turda Ajax'a hem deplasmanda hem de iç sahada 2-0'lık mağlubiyetlerle yenilerek elendi.

İlk galibiyetini PSV karşısında aldı

Fenerbahçe, 1978-1979 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu kez PSV Eindhoven ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleri karşısındaki ilk galibiyetine imza attı. Ancak rövanş maçını 6-1 kazanan PSV Eindhoven, üst tura yükselen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord'la rakip oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Feyenoord, İstanbul'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler; PSV Eindhoven ile oynadığı grup maçlarının ilkini 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan sarı-lacivertliler; Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile G grubunda mücadele etti. PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki maçtan ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk rakip AZ Alkmaar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu.

2006-2007 sezonunda son 32 turunda AZ Alkmaar'la karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalırken, deplasman golü kuralı sebebiyle elendi.

8 maçlık yenilmezlik serisi

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini Hollanda ekibi Twente karşısında sahasında 2-1'lik skorla yaşadı. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, kazandığı bu maçla birlikte Hollanda temsilcileriyle üst üste oynadığı 8 maçta kaybetmedi.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık skorla döndü.

2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Feyenoord'la eşleşen Fenerbahçe, gruptaki iki maçı da 1-0'lık skorla kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı 5-1 kazanırken, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle dönerek gruplara kaldı. 5-1'lik skor, Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerine karşı elde ettiği en farklı galibiyetti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2 Hollanda takımıyla deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Twente ile 1-1 berabere kalırken, AZ Alkmaar'a ise 3-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Eleme usulü maçlarda 1 kez turu geçti

Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle eleme usulü oynanan karşılaşmalarda 6 kez karşı karşıya geldi.

1964-1965, 1968-1969 ve 1978-1979 sezonlarında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, grup statüsünde oynanmıyordu. Bu sezonlarda DWS Amsterdam, Ajax ve PSV Eindhoven'la karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 rakibine de elendi.

2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda ise AZ Alkmaar'la son 32 turunda karşılaştı ve yine turu geçemedi.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Hollanda takımlarına karşı eleme turunda tek zaferini 2023-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'ye karşı elde etti.

Hollanda temsilcileriyle 25 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 11 kez mağlup olurken 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Kaynak: AA

