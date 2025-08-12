Fenerbahçe, Feyenoord'u 2-1 Geçti

Stat: Chobani
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
Goller: Dk. 41 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Sauer (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
7. dakikada Feyenoord tehlikeli geldi. Kaleci Wellenreuther'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Hadj Moussa, ceza sahasına girip yerden sert vurdu, savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere gitti.
13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerinde Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan dönerken Duran yeniden kaleyi düşündü, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu.
28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1.
45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
