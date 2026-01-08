İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe\'de

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki Fransız futbolcuyla ilgili resmi açıklama yaparak sürecin devam ettiğini duyurdu.

Guendouzi'nin, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Fransız futbolcunun 13:30-14:00 aralığında İstanbul'a iniş yapacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgilere göre tarafların, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha oyuncusuyla 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, kariyerinde sırasıyla; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formaları giydi. Guendouzi, bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta görev alırken, 2 gol ve 1 asist üretti.