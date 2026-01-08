İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe\'de
08.01.2026 13:07
İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe\'de
Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi transferiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki Fransız futbolcuyla ilgili resmi açıklama yaparak sürecin devam ettiğini duyurdu.

Guendouzi'nin, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Fransız futbolcunun 13:30-14:00 aralığında İstanbul'a iniş yapacağı belirtiliyor.

İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgilere göre tarafların, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha oyuncusuyla 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, kariyerinde sırasıyla; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formaları giydi. Guendouzi, bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta görev alırken, 2 gol ve 1 asist üretti.

Son Dakika Spor İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

    Yorumlar (10)

  • yunusorhan36 yunusorhan36:
    bi cacık olmaz bu fb den 6 12 Yanıtla
    Aziz Can Aziz Can:
    35 milyonluk singo ne oldu kronikmi çıktı güldürmeyin 8 1
    emrah bakansız emrah bakansız:
    onun için gelene gidene koyup gönderiyor dimi kral 4 2
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    İyi oyuncu güzel oyuncu ama 30 milyon etmezdi be başkan çok daha iyiler alınabilinirdi o paralara. 14 2 Yanıtla
    mirzaaa mirzaaa:
    Kaş ederdi kanka ? 2 1
  • Tuncay Tuncay:
    kıvırcık kafa hoş geldin :) 7 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    gs yi takip edin kime niyet ederlerse hemen peşine takılın, bakalım takım ruhunu yakalayabilecekmisniz 1 3 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    şimdi dikkatle izleyin maliyetini ne kadar aciklayacaklar en az 70 milyonluk transfer o kadar etmezse Lazio iyi kakalamis 0 2 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.