Fenerbahçe Futbol A.Ş yönetici adaylarından Seyfi Şahin kimdir? - Son Dakika
27.05.2026 17:24
Türk iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seyfi Şahin, Fenerbahçe camiasında gündem yaratan yeni yapılanmanın önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi’nin yönetim yapılanmasında asbaşkanlık görevi için adı geçen Şahin; iş dünyası, medya, fintech ve uluslararası yatırımlarıyla tanınıyor.

1964 yılında İstanbul’da doğan Seyfi Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Kariyerine mimarlık ve inşaat alanında başlayan Şahin, özellikle Türkmenistan’da 23 yıl boyunca yürüttüğü büyük ölçekli projelerle uluslararası iş dünyasında güçlü bir konum elde etti.

Bugün Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Seyfi Şahin; inşaat, otomotiv, medya ve fintech alanlarında faaliyet gösteren geniş bir iş ekosistemini yönetiyor. Rolls-Royce ve Lotus markalarının Türkiye distribütörlüğü ortaklığı da holdingin önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Medya ve yapımcılık tarafında ise Safe Media ve Güzel Adamlar Medya çatısı altında dikkat çeken projelere imza atan Şahin, “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi yapımlarla medya sektöründe de adından söz ettirdi. Ayrıca fintech alanında SafeBit yatırımıyla dijital finans ekosisteminde yeni bir yapılanma oluşturdu.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçim sürecinde Fenerbahçe SK başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim vizyonunda yer alan Seyfi Şahin’in; finansal güç, kurumsal yapı ve marka yönetimi konularında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Spor kamuoyunda özellikle iş dünyasındaki tecrübesi ve uluslararası bağlantılarıyla dikkat çeken Şahin’in, kulübün geleceğine yönelik projelerde aktif sorumluluk alacağı konuşuluyor.

Basın kulislerinde, yeni dönemde Fenerbahçe’nin yalnızca sportif başarı değil; marka değeri, uluslararası yatırım ve dijital dönüşüm alanlarında da güçlü bir yapılanma hedeflediği yorumları yapılıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
