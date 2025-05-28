Fenerbahçe-Galatasaray Davası Devam Ediyor

FENERBAHÇE ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024'te karşılaştığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür avukatlarıyla adliyeye geldi.