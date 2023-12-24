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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraftarlar Coşkuyla Yürüdü - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraftarlar Coşkuyla Yürüdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Bartın'da toplanan her iki takımın taraftarları büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, tezahürat ve sloganlar eşliğinde maçı izleyecekleri yere kadar yürüdü.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraftarlar Coşkuyla Yürüdü
24.12.2023 - 19:22,
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- Bartın'da derbi coşkusu

BARTIN - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde Bartın'da toplanan her iki takımın taraftarları büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, tezahürat ve sloganlar eşliğinde maçı izleyecekleri yere kadar yürüdü.

Derbi maç öncesinde Bartın şehir merkezinde bulunan Yukarıçarşı bölgesindeki 2 farklı noktada toplanan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları büyük coşku yaşadı. Toplanma noktalarına üzerlerinde taraftarı olduğu takımın formaları, ellerinde Türk bayrakları ile iki takım taraftarları, meşaleler yakarak, tezahüratlarda bulundu.

Polis ekiplerinin de geniş güvenlik tedbirleri aldığı derbi öncesinde taraftarlar, maçı izleyecekleri alana kadar tezahürat ve sloganlarla yürüdü. Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala, izledikleri kafelerde yerlerini aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraftarlar Coşkuyla Yürüdü - Son Dakika
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