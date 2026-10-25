Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yarın 21.30'da Galatasaray'a konuk olacağı derbiyi kazanarak 3 puanlık farkı kapatmayı ve ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Galatasaray derbisini kazanarak rakibiyle olan puan farkını kapatmak ve ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayan ve sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılan Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de ise 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ezeli rakibi sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler hesaplarını derbi galibiyeti üzerine yapıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, derbiden galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak ve puanları eşitleyecek.

En golcü takım

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda hücum yönü istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 22 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 3 mücadelede ise 14 gol buldu.

Yeni futbolcuların ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 3 isim ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong görev verilmesi halinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi ise 6 sezon sonra sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıkacak. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a ligde iki kez rakip olan Vedat, 16 Eylül 2021'de ise Lazio formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılara karşı mücadele etti.

Son 4 maçta kale gole kapalı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson 7 maçta eldivenleri giyerken, 5'inde gol yemedi. Ligin ilk maçında ise kaleyi Tarık Çetin korudu. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Mert, Asensio ve Ake, derbide yok

Fenerbahçe, derbiye 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürüyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat olmasına karar verilen Marco Asensio ile Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve MR görüntülemesinde sağ bacak arka adalesinde zorlanma ve tespit edilen Nathan Ake de tedavisi nedeniyle forma giyemeyecek.

Deplasman karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 maça çıktı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne ise mağlup oldu. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde deplasmanda toplam 4 müsabaka oynarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İHA
Marco AsensioMert MüldürGalatasarayNathan AkeFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı 1 ölü, 4 yaralı Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 10:19:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei