Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Galatasaray derbisini kazanarak rakibiyle olan puan farkını kapatmak ve ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayan ve sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılan Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de ise 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ezeli rakibi sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler hesaplarını derbi galibiyeti üzerine yapıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, derbiden galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak ve puanları eşitleyecek.

En golcü takım

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda hücum yönü istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 22 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 3 mücadelede ise 14 gol buldu.

Yeni futbolcuların ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 3 isim ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong görev verilmesi halinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi ise 6 sezon sonra sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıkacak. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a ligde iki kez rakip olan Vedat, 16 Eylül 2021'de ise Lazio formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılara karşı mücadele etti.

Son 4 maçta kale gole kapalı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson 7 maçta eldivenleri giyerken, 5'inde gol yemedi. Ligin ilk maçında ise kaleyi Tarık Çetin korudu. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Mert, Asensio ve Ake, derbide yok

Fenerbahçe, derbiye 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürüyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat olmasına karar verilen Marco Asensio ile Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve MR görüntülemesinde sağ bacak arka adalesinde zorlanma ve tespit edilen Nathan Ake de tedavisi nedeniyle forma giyemeyecek.

Deplasman karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 maça çıktı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne ise mağlup oldu. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde deplasmanda toplam 4 müsabaka oynarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.