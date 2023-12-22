Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Hakem Olacak

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'in 18'inci haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligin 18'inci haftasındaki maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

23 Aralık Cumartesi

13: 30 Sivasspor - İstanbulspor (Mert Güzenge)

16: 00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Ali Şansalan)

19: 00 Trabzonspor - Başakşehir FK (Volkan Bayarslan)

24 Aralık Pazar

13: 30 Konyaspor - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

16: 00 Adana Demirspor - Antalyaspor (Burak Pakkan)

19: 00 Fenerbahçe - Galatasaray (Arda Kardeşler)

25 Aralık Pazartesi

17: 00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Turgut Doman)

17: 00 Alanyaspor - Samsunspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20: 00 Hatayspor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)

20: 00 Pendikspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)