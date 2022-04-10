Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

10.04.2022 20:43
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Kartal, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Serdar Dursun'a güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Attila Szalai, Nazım Sangare, Filip Novak ise yedek soyundu.

Ferdi 6 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.

Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, 21 kişilik kadroda yer almadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finali, statta izlendi

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının FIBA Avrupa Ligi finalini Ülker Stadı'nda seyircilerle buluşturdu.

Sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı stadın dev ekranlarında canlı olarak verdi.

Futbolcular zemini gezdi

Fenerbahçeli oyuncular, karşılaşma öncesinde zemine çıkarak kısa süreli bir tur attı.

Eşofmanlarıyla maçtan yaklaşık 1,5 saat önce sahaya çıkan oyunculara taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçeli oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

Öte yandan teknik heyet ve bazı yöneticiler de oyuncuların yanında yer aldı.

Taraftardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 177. yılı dolayısıyla futbolcular seremoniye polis üniforması giyen çocuklarla çıktı.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar - Son Dakika


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