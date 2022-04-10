Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

10.04.2022 20:45
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram'ı yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Ömer Bayram'ın yanı sıra Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey oturdu.

Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de

Galatasaray'da sakatlığı geçen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi maça ilk 11'de başladı.

Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren milli futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz, müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Bayram, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar - Son Dakika


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