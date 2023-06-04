Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı

04.06.2023 19:39

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu olan Fenerabahçe'den beklenmedik bir karşılık geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu olan Fenerabahçe'den beklenmedik bir karşılık geldi.

5 YILDIZLI GÖNDERME

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi seremoniye 5 yıldızlı sweatshirtler ile sahaya çıktı. Bu sezon sahaya yıldızsız logolar ile çıkan Fenerbahçeliler, bu hamle ile alkış beklentilerine farklı bir cevap verdi.

Şampiyon Galatasaray'ı alkışlamayan Fenerbahçe'den beklenmedik cevap

DOSYA TFF'DE

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili TFF'ye yaptığı başvuru sonuçlanmış değil. Sarı-Lacivertliler, 1959'dan önce kazandığı 9 şampiyonluk ile formasına 5 yıldızlı arma ekledi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Derbisi'nde Takımını Yalnız Bırakmadı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Derbisi'nde Takımını Yalnız Bırakmadı

Galatasaray, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Derbisi'nde Takımını Yalnız Bırakmadı
19:35 Yeni Kabine'de konyalı 4 bakan yer aldı
19:30 Yeni kabinede Karadeniz rüzgarı, İç Anadolu'ya geçti! 4 bakan aynı memleketten
19:27 Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı
19:23 Şampiyon Galatasaray'ı alkışlamayan Fenerbahçe'den bomba cevap
19:02 Manchester City FA Cup finalinde Manchester United'ı yendi
19:00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı
18:55 Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı
18:45 Galatasaray Taraftarları Mauro Icardi İçin Pankart Açtı
18:41 Galatasaray taraftarından Icardi'ye pankart! Maç boyu gözü o yazıya takılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 20:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlamadı ama 5 yıldızlı gönderme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement