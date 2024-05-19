Fenerbahçe, Galatasaray maçına iki değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray maçına iki değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçında Kayserispor maçının 11'ine göre iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'in yerine forma giydi.

19.05.2024 19:13
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Kayserispor müsabakası 11'ine göre Galatasaray karşısında iki değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı 11'inden iki değişikliğe giderek, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'in yerine Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'a görev verdi. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev yapan Jayden Oosterwolde derbiye stoperde başladı.

İsmail Kartal, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almadı.

Mert Hakan 7. kez 11'de

Teknik Direktör Kartal, hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle derbide Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. kez Süper Lig'de 11'de maça başladı. Ligde 17 maçta görev alan Mert Hakan'ın 2 golü bulunuyor.

2 bin 400 taraftar tribünde

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Fenerbahçe taraftarı da Rams Park'taki yerini aldı. Kadıköy'den toplu olarak otobüslerle stadyuma gelen 2 bin 400 taraftar yoğun güvenlik önlemi altında toplu olarak giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Futbolculardan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fenerbahçeli futbolcular müsabaka öncesi ısınmaya üzerinde 'Atam izindeyiz' yazılı tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçına iki değişiklikle çıktı - Son Dakika

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