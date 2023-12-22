Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 18'inci haftasında Pazar günü sahasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.