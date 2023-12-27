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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi yapılan antrenmanlarını tamamladı. İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yapıldı. Top çalma, pas ve taktiksel çalışmalarla devam eden idman sonrasında Fenerbahçe kafilesi, Suudi Arabistan'a hareket etmek üzere yarın özel uçakla Riyad'a gidecek.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
27.12.2023 - 15:48,
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa müsabakası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde top çalma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe kafilesi, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla derbinin oynanacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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