Fenerbahçe - Galatasaray Maçında İlk Yarı: 0-2

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SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi. Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 20 dakika 0-0 eşitlikle geçildi. 21'inci dakikada Galatasaray öne geçti. İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayına yakın bir noktada önünde bulan Lucas Torreira'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 0-1. 28'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortayı Osimhen göğsüyle Mertens'e indirdi. Mertens'in yakın mesafeden kaleci Livakovic'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.