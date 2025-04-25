Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 12. kez karşılaşacak; sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısı 9.

25.04.2025 10:01
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 9'a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puan topladı ve 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 42 puanla 8. basamakta yer alıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın takımı, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, yarınki maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek hedefliyor.

Ligde 12. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Sarı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 9'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 27 golüne, Gaziantep temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

Bu sezon 3. kez

İki ekip bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Kanarya 3-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında Gaziantep'te oynanan müsabakada da Fenerbahçe 4-1'lik skorla gülen taraf oldu.

Son 8 maçı Fenerbahçe kazandı

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 8 maçta üstünlük kurdu. Kanarya, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

Deplasman karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 15 karşılaşmaya çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe; Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile ise yenişemedi. Sarı-lacivertliler, dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşadı. Kanarya, rakip filelere 39 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Derbiler dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşayan Jose Mourinho'nun takımı, ligde dış sahada en golcü takım konumunda yer alıyor.

Gaziantep FK puanları evinde topladı

Selçuk İnan yönetiminde evinde başarılı performans sergileyen Gaziantep FK, topladığı 33 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra bu alanda 3. basamakta bulunuyor. Bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan kırmızı-siyahlılar, evinde ise 5'i üst üste olmak üzere 10 galibiyet elde etti. Antep temsilcisi, son 4 iç saha maçında ise hanesine 12 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de 7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler yarınki maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle hastanede tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ile hafta boyunca bireysel antrenman yapan Sofyan Amrabat'ın kadroda olması beklenmiyor.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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