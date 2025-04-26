Fenerbahçe Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi

Fenerbahçe Gaziantep FK\'yi 3-1 Yendi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederken, teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

26.04.2025 21:59
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SÜPER Lig'in 33'ncü haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen haftaki puan kaybının üzerine bu galibiyetin umut olabileceği yönündeki soruya, taraftar gibi düşünemediğini ve her zaman umudunun bir sonraki maç olduğunu söyledi. Galibiyetten memnun olduğunu dile getiren Mourinho, genellikle Fenerbahçe'nin ilk golü yemesi ve defansif anlamda bir kültür oluşturamadığı yönündeki soruya da takımın oyun kurduğu için böyle bir durumun olabileceğini ifade etti.

Mourinho,"Ben tarafların düşüncesi ile düşünemem. Dolayısı ile onların ne hissettiklerin bilmiyorum. Bu almış olduğumuz sonuç umut verecek mi bilmiyorum. Benim için umut her zaman bir sonraki maçtır. Ben bugün oyuncuların oynadığı oyundan ve sahadaki mücadelelerinden memnunum. İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman olduğu gibi risk almamız gerekti. Sahada iyi mücadele eden bir takım vardı ama galibiyetle ayrıldığımız için memnunum. Bugün kontrataktan bir gol yedik. Geçen maçta olduğu gibi. Biz ofansif mantaliteye sahip bir takımız. Dolayısı ile maçlara oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarında da kontratak oluyor. Rakip bugün de böyle yaptı. Top kaybı sonucu arkaya atılan uzun bir top ve harika bir şut ile gol yedik. Dolayısıyla bizim defansif anlamda bunu test edecek bir durumuz olmadı. İrfan'ın hiç kurtardığı top olmadı. Devre arasında orta saha oyuncusu çıkardık ve forvet aldık. İşler iyi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz. Bizim mantalitemiz bu" dedi.

VOLKAN KAZAK: 2 DAKİKADA 2 GOL YEDİK

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise, maça iyi başladıklarını ve bir anlık konsantre eksikliğinden dolayı 2 dakikada 2 gol yediklerini söyledi.

Kazak, "Aslında maça iyi başlamıştık. Maçın hemen başında da bir pozisyon bulduk. Ardından golü bulduk. Fenerbahçe'nin zaaflarından iyi yararlanıp geçişleri de iyi yaptık. Fakat bir anlık konsantre eksikliği ile 2 dakikada 2 gol yedik. Daha sonra oyuna müdahale ettik. Pozisyonlarda ürettik ama bunları değerlendiremedik" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

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