Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 Geçti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

26.04.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

GAZİANTEP - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında sol kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

51. dakikada Fred'in ceza sahasına tehlikeli ortasına kale önünde Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak, kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

53. dakikada Oğuz'un pasıyla savunma arkasında topla buluşan İrfan'ın yerden pasına müsait pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun yerden pasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.

66. dakikada Fenerbahçe VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde En-Nesyri'ye faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

69. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

72. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde bulunan Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Fred, bekletmeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Bruno Viana (Emre Taşdemir dk. 72), Anel Husic (Arda Kızıldağ dk. 61), Ogün Özçiçek (Quentin Duabin dk. 72), Badou Ndiaye (Furkan Soyalp dk. 84), Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 72)

Yedekler: Sokratis Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek (Youssef En-Nesyri dk. 46), Fred, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci (Sebestian Szymanski dk. 66), Filip Kostic (Dusan Tadic dk. 66), Anderson Talisca (Cenk Tosun dk. 84), Edin Dzeko (Levent Mercan dk. 79)

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Osayi Samuel, Diego Carlos

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Maxim (dk. 13) (Gaziantep FK), Talisca (dk. 68 pen.) Dzeko (dk. 69), Fred (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Boateng, Husic, Maxim, Viana (Gaziantep FK), İsmail Yüksek, Kostic (Fenerbahçe)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Sazlıdere Barajı Açıklaması Sazlıdere Barajı Açıklaması
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

22:47
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 23:18:09. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.