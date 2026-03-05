Fenerbahçe, Gaziantep'i 4-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçta baştan sona üstün oynadıklarını söyledi.

Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diyen Göle, şunları kaydetti:"

"Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda, maçın ilk 3-4 dakikasında bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında oyununun kontrolünü tamamen ele geçirdik ve ikinci topları kazanmaya başladık. Reaksiyon verdik, top bizde kaldı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."