Fenerbahçe Gelişim, Konya Büyükşehir Belediyespor'a uzatmada 105-100 yenildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları sona erdi.

Bugün oynanan ilk karşılaşmada Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim'i ağırladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 53-43 önde tamamlarken, normal süre 90-90 eşitlikle tamamlandı. Uzatma sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor, salondan 105-100 galip ayrıldı.

Haftanın son maçında ise Yalova Haremspor, Finalspor'u konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk devresini Finalspor, 45-35 önde kapatsa da Yalova Haremspor, karşılaşmayı 82-78 kazandı.