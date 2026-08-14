Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Karşılaşıyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile 97. randevusuna çıkacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. İki ekip, tarihlerinde 97. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sezonun 5. resmi maçını oynayacak sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ilk maçta 1-0 yenip, rövanşta 1-1 berabere berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla her iki maçta da mağlup etti.

Süper Lig'de 97. randevu

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği lig tarihinde bugüne kadar 96 maç yaptı. Sarı-lacivertliler 49 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 175 golüne, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. İki ekip arasında oynanan son maçta 9 Şubat'ta sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etti.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar 1 kez kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği rekabetteki son galibiyetini 14 Mart 2021'de Kadıköy'de oynanan maçta aldı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, 1992-1993'te ise Gençlerbirliği 4-3'lük galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin evinde 2011-2012 sezonundaki 6-1 ve 2019-2020 sezonunda 5-2'lik skorlu galibiyetler en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Talisca boş geçmiyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, performansıyla ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 resmi maçta toplam 5 gol bulurken bu gollerin 4'üne Talisca imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, oynanan maçların tamamında ağları bulmayı başardı.

İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ne karşı 3 kez kazandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde 8. kez Gençlerbirliği'ne rakip olacak. Tecrübeli antrenör daha önce Fenerbahçe, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Ankara ekibine karşı mücadele etti. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde eden İsmail Kartal, 2'şer kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Metin Diyadin, Fenerbahçe'ye karşı 5 maçı da kaybetti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, eski takımı Fenerbahçe'ye 5. kez rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde 1998-2000 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Diyadin; Orduspor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 5 mağlubiyet aldı.

Oğuzhan Aksu düdük çalacak

Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Direnç Tonusluoğlu ise mücadelenin 4. hakemi olacak.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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