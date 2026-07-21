Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi 1-0 Geçti

21.07.2026 23:12
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi 1-0 yenerek avantaj elde etti.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas düdük çaldı. Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Gornik Zabrze ise "Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop" 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında topun hakimi Fenerbahçe olurken iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 16'ncı dakikada Janza'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 27'nci dakikada ceza sahası içi sağ taraftan son çizgiye inen Semedo'nun içeriye çevirdiği topa Bartuğ vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı. 37'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayının biraz sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Talisca'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Schulze topu kornere çeldi. 56'ncı dakikada sol taraftaki Levent Mercan'ın ortasında ceza sahasındaki Talisca topa kafayla vurdu. Önce kaleci Schulze'nin müdahale ettiği top daha sonra direğe çarparak oyun alanında kaldı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı. 63'üncü dakikada ceza sahası yayının sağındaki Bartuğ Elmaz'ın sağ ayakla sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu mücadelenin rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

NATHAN AKE VE MASON GREENWOOD İLK RESMİ MAÇLARINA ÇIKTILAR

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Nathan Ake ve Fransa temsilcisi Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıktılar. Gornik Zabrze karşısında maça 11'de başlayan Ake, ilk 45 dakika sahada kaldı. Mason Greenwood ise 83'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA

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