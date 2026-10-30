Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde tamamlayıp kampa girdi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.