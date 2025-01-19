Fenerbahçe Güçleniyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Şu anda birçok önemli oyuncularla temastayız ve ne kadar ciddi olduğumuzu da önümüzdeki günler göreceksiniz. İnşallah kadromuzu daha da güçlendireceğiz ve hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya beraber ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ilıcalı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün takımları için çok önemli bir galibiyet olduğunu söyledi.

Dikkatli olmaları ve kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını belirten Ilıcalı, "Burada tabii ki çok önemli bir parantezi taraftarımıza açmam gerekiyor. Bugün Fenerbahçe taraftarı Adana'da taraftarın nasıl takımına destek vereceğinin bence çok güzel bir örneğini gösterdi. Yani taraftarımızın sürekli olarak hiç durmadan tezahüratları futbolcularımızı bence ekstra motive etti. Yani statta devamlı taraftarımızın sesini duymak bizi gururlandırdı. Bu yüzden çok mutluyum. Her zaman söylüyoruz taraftarımızla ve on ikinci adamımız bugün gerçekten gurur duydum. Tüylerim diken diken oldu. Hiç durmadılar. Hiç susmadılar. Baştan aşağı desteklediler ve galibiyetin bence önemli bir parçası oldular." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem'de yabancı hakemlerin görev almaya başladığı bir akşam olduğunu anımsatan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, bu konuda istedik ısrar ettik. En başından beri hatırlarsanız ağustos ayından beri ben aynı şeyleri söylüyorum. Yine aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Biz şu anda artık yeni bir döneme başladık. Bence Türk futbolunda. Yabancı VAR'la birlikte en azından belli bir oranda artık niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Yani artık hakem kararında niyet sorgulamayacağız. Bizim lehimize de olacak, aleyhimize de olacak. Bugün iki golümüz iptal oldu. İptal edilmeliydi ki belki tartışmalıydı ama hakemin niyetini sorgulamadık. Bu çok çok önemli. O yüzden çok mutluyum. Ben artık futbolun geleceği için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerilimin düşeceğini düşünüyorum bundan sonra. Hani bu hakem konusunun futboldaki gerilimin çok önemli bir bölümü olduğunu düşünüyorum ve o açıdan da gelecekle ilgili çok daha ümitliyim. İşte maçlarda hakem kararlar veriyor, VAR'dan müdahaleler oluyor. Bazen olmuyor. Bazı da doğru olabilir, bazısı da zaten futbolun yüzde ellisi gri alan biliyorsunuz. Bazısı doğru olabilir. Bazısı yanlış olabilir. Ama en önemli konu niyet sorgulamamamız. İşte o yüzden de rahat bir şekilde maçı seyrediyoruz. İptal ederse de ediyor. Geçen sene bizim başımıza gelmesine rağmen hatırlarsınız böyle bir sorun. Sivas maçında. Hep savunduk. Bugün bence Türk futbolunda yeni bir dönem başlamıştır. O yüzden çok mutluyum."

Taraftarların derbiyi işaret ederek farkın 3 puana ineceği yönündeki soruya yanıt veren Ilıcalı, "Adım adım geliyoruz. İnşallah güzel günleri, güzel galibiyetleri beraber açarız. En başından beri şunu söyledik. Dedik ki 'biz kaybetmeyeceğiz demedik, şampiyonluk istiyoruz' ve onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani biz iki puan kaybettiğimiz zaman ortalığı yıkıp takımı demoralize etmenin kime ne faydası olabilirdi zaten. Tabii ki bazı taraflarımız duygusal davranmış olabilir. Saygı duyuyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe taraftarlarıyla büyük. Biz bir aileyiz, bir camiayız, büyük bir camiayız. O yüzden de hani bu konuda taraftarımıza yine güveniyorum ben. İnşallah omuz omuza verip puan farkını da yine kapatacağız." dedi.

Ciddi bir şekilde fikstür avantajlarının olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Futbolda geleceği hiçbirimiz göremiyoruz ama şu anda baktığımız zaman hani fikstür avantajımız oynanacak maçların çokluğu. Bizim için çok büyük pozitif durum. İnşallah transferler yapacağız. Hem de güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bu konuda da bize güvensin. Şu anda birçok önemli oyuncularla temastayız ve ne kadar ciddi olduğumuzu da önümüzdeki günler göreceksiniz. İnşallah kadromuzu daha da güçlendireceğiz ve hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya beraber ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.