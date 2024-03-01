Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana\'dan Mersin\'e hareket etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.
Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı.
Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.
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Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacakları maç için Adana'ya geldi. Havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan takım, dinlenmek üzere konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
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