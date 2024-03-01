Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'dan Mersin'e hareket etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'dan Mersin'e hareket etti

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana\'dan Mersin\'e hareket etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti. İstanbul'dan Adana Havalimanı'na uçakla inen sarı-lacivertli kafile, taraftarlar tarafından karşılandı. Fenerbahçe kafilesi, Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti. Maç yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

01.03.2024 19:41  Güncelleme: 19:43
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı.

Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi.

Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'dan Mersin'e hareket etti - Son Dakika

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