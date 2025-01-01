Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 18'inci haftasında 5 Ocak Pazar günü oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2025'in ilk antrenmanı salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.