Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldızını yakın markaja aldı! İlk teması kurdular - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldızını yakın markaja aldı! İlk teması kurdular

23.12.2022 09:12

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Slovenyalı orta saha Miha Zajc'a Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. İki ekibin de başarılı futbolcuyu takibe aldığı ve sezon sonunda sözleşme durumuna göre harekete geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Miha Zajc'ın talipleri artıyor. Sloven futbolcuyu Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'un da markaja aldığı iddia edildi.

TRABZONSPOR DA DEVREYE GİRDİ

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansı Jorge Jesus'un formayı verdiği maçlarda da sürdüren Miha Zajc, Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için girişimlerde bulunması beklenirken, Trabzonspor'un da Zajc için devreye girdiği belirtildi.

ZAJC'IN KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla 81 maça çıkan 28 yaşındaki Miha Zajc, takımına 15 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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