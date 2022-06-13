Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi

13.06.2022 14:16

Fenerbahçe, futbolcusu Luiz Gustavo'yu örnek göstererek paylaşım yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a cevap vermişti. Özdağ'dan yanıt gecikmedi: "Gülümsemeyi unutmayın"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yankı uyandırmıştı. Ülkedeki sığınmacıları gönderme amacını Fenerbahçeli futbolcu Gustavo üzerinden örnekleyen video sosyal medyada yankı uyandırdı. Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe yönetimi resmi sitesinden açıklamada bulunmuştu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz"

"GÜLÜMSEMEYİ UNUTMAYIN"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da cevap gecikmedi. Özdağ sosyal medya hesabından paylaşım yaparak: "Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları "Gönderme" konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki gerilim devam ediyor! Zafer Partisi Başkanı'ndan cevap gecikmedi
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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi - Son Dakika


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