Fenerbahçe İlk Derbi Galibiyetini Arıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe İlk Derbi Galibiyetini Arıyor

Fenerbahçe İlk Derbi Galibiyetini Arıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor.

03.05.2025 10:34
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak ilk derbi galibiyetini yaşamak ve şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalara girilirken lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Bu sezon ise ligde 3 maçta, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a evinde mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Beşiktaş maçıyla, sarı-lacivertlilerle ilk derbisini kazanmak için istiyor. Kanarya ayrıca sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu sezonki ilk derbi galibiyeti sevinci yaşayacak.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Bu sezon yaşadığı 2 mağlubiyeti de derbilerde alan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere toplam 13 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 4 müsabakada da berabere kaldı. Fenerbahçe son maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada 6 müsabakada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Filip Kostic cezalı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Samsunspor, Konyaspor ile ligin ikinci yarıdaki Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü. Türkiye'de ilk derbisine Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş maçında sahaya çıkan Kostic, bu sezon 23 lig maçında görev aldı.

Son 5 haftada Talisca imzası

Fenerbahçe, 28. haftada sahasında Samsunspor ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşmanın ardından 5 maçta 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca da performansıyla ön plana çıkarken, üst üste 5 maçta gol kaydetti. Talisca, takımının attığı son 14 golün 8'inde direkt etki etti. 31 yaşındaki futbolcu, derbide de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler yarınki derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle hastanede tedavisi süren Mert Hakan Yandaş'ın kadroda olmayacak. Hafta boyunca bireysel antrenman yapan Sofyan Amrabat ile son lig maçında ağrısı bulunan Allan Saint-Maximin'in durumu maç günü netlik kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe İlk Derbi Galibiyetini Arıyor - Son Dakika

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