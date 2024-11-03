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Fenerbahçe İlk Yarıda Önde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı. Golü Fred attı.

03.11.2024 20:16
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Stat: Papara Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Gol: Dk. 42 Fred (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 45+3 Denswil (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.

13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.

22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.

37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.

42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1

45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

Kaynak: AA

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