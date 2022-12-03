Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı ve Serdar Dursun'un gözden çıkarılması sonrası önceliği hücum hattına verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinde milli futbolcu Halil Dervişoğlu var.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için Burnley ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu transfer etmesi durumunda stoperde yabancı bir futbolcuyu tercih edecek.
Fenerbahçe'de stopere ilk aday ise CSKA Moskova'da oynayan Willyan Rocha. Sarı-lacivertliler, Halil'i transfer edemezse yabancı önceliğini hücum hattına verip, stoper transferi için Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı bitirmeye çalışacak.
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