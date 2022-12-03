Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı ve Serdar Dursun'un gözden çıkarılması sonrası önceliği hücum hattına verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinde milli futbolcu Halil Dervişoğlu var.

İLK HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için Burnley ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu transfer etmesi durumunda stoperde yabancı bir futbolcuyu tercih edecek.

ROCHA, FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'de stopere ilk aday ise CSKA Moskova'da oynayan Willyan Rocha. Sarı-lacivertliler, Halil'i transfer edemezse yabancı önceliğini hücum hattına verip, stoper transferi için Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı bitirmeye çalışacak.