Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor - Son Dakika
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Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor

03.12.2022 15:42

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığından sonra ara transfer döneminde yeni takviyeler yapmak için çalışmalara başladı. Hücum hattında Serdar Dursun'la da yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin ilk hedefinde Halil Dervişoğlu bulunuyor. Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu an Burnley'de top koşturan milli futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde iletişime geçecek.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı ve Serdar Dursun'un gözden çıkarılması sonrası önceliği hücum hattına verdi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinde milli futbolcu Halil Dervişoğlu var.

İLK HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için Burnley ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu transfer etmesi durumunda stoperde yabancı bir futbolcuyu tercih edecek.

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Fenerbahçe'de stopere ilk aday ise CSKA Moskova'da oynayan Willyan Rocha. Sarı-lacivertliler, Halil'i transfer edemezse yabancı önceliğini hücum hattına verip, stoper transferi için Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı bitirmeye çalışacak.

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SON DAKİKA: Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor - Son Dakika
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