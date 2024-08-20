Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer alamayan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti. Tecrübeli forvetin İtalya Serie B ekibi Salernitana'ya transferi başkan Danilo Iervolino'nun istifa etmesi sebebiyle iptal olmuştu.

20.08.2024 17:09  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve İtalya Seri B takımlarından Salernitana'ya transferi iptal olan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti

TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile anlaşma sağlanmıştı. Pedro'nun da görüşmelere başladığı İtalyan ekibinde başkan Danilo Iervolino'nun istifa etmesinin ardından tüm transfer görüşmeleri iptal edilmiş, Brezilyalı futbolcunun transferi de gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den 4.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Joao Pedro\'nun sözleşmesini feshetti

Miguel Crespo, Jose Mourinho, Joao Pereira, Salernitana, Fenerbahçe, Joao Pedro, İtalya, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: bayram 30 milyon euro tazminat almadan morinho gitmez zaten bu sene şampiyon BEŞİKTAŞ olacak gidici yani abbas :)) 4 19 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Jose Mourinho'nun Sözleşmesi Feshedildi sananlar :) 17 4 Yanıtla
  • Çelikk: aman bizeneee 5 5 Yanıtla
  • Nuri Varol: galatasaraya transfer çalımı diyorlardı Iyi çalım atmışlar üstünede milyon dolarlar verip göndermişlerdir. 6 4 Yanıtla
  • Taskin Buyar: Gs almasin diye elinden kapillanlardan biri 4 2 Yanıtla

15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement